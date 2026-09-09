Hakim Ziyech accueilli en véritable star à Botafogo (VIDEOS)

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Hakim Ziyech a eu droit à un accueil digne d’une grande recrue à son arrivée au Brésil. Le milieu offensif marocain, attendu comme l’un des principaux renforts de Botafogo cette saison, a été chaleureusement accueilli mardi soir par plusieurs centaines de supporters du club à l’aéroport international de Galeão, à Rio de Janeiro.

Malgré la pluie et le froid, les supporters de Botafogo se sont massivement mobilisés pour souhaiter la bienvenue à l’international marocain. Drapeaux, fumigènes, chants et maillots du club ont rythmé l’arrivée du joueur, dans une ambiance particulièrement festive.

Les supporters avaient préparé cette réception depuis plusieurs jours sous le nom d’« AeroZiyech », avec la mobilisation de plusieurs groupes de supporters, dont la Fúria Jovem. L’objectif était de réserver au Marocain un accueil à la hauteur de son statut et de son parcours international.

Lorsque Ziyech est finalement apparu, la foule a scandé son nom. Le joueur de 33 ans a pris le temps de saluer les supporters, de poser avec une écharpe et un drapeau de Botafogo et d’échanger brièvement avec certains d’entre eux. Des chants en son honneur ont également résonné à l’extérieur de l’aéroport.

Visiblement heureux de découvrir son nouvel environnement, Ziyech n’a pas caché son enthousiasme. « Je suis très enthousiaste. C’est ma première fois ici, mais le Brésil a toujours été sur ma liste. Maintenant, c’est devenu une réalité », a-t-il déclaré à son arrivée, avant d’ajouter que le Brésil était « le pays numéro 1 du football » et qu’il souhaitait vivre pleinement cette expérience.

Cette ferveur illustre les attentes placées autour du recrutement du Marocain. Après avoir évolué à l’Ajax Amsterdam et à Chelsea, avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2021, Ziyech arrive à Botafogo avec une solide expérience du haut niveau européen. Il s’est également illustré avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2022, terminée à une historique quatrième place.

Le joueur arrive en provenance du Wydad Casablanca, où il a réalisé une dernière saison remarquée avec neuf buts et deux passes décisives en 16 rencontres. Il doit désormais passer sa visite médicale avant de finaliser son engagement avec Botafogo, avec un contrat prévu jusqu’en décembre 2028.

Pour Botafogo, l’arrivée de Ziyech représente donc un véritable coup médiatique et sportif. Pour le Marocain, cette nouvelle aventure au Brésil constitue un nouveau chapitre d’une carrière riche, avec désormais la mission de répondre aux énormes attentes suscitées par son arrivée.

O primeiro contato de Hakim Ziyech com a torcida do Botafogo. 📽 Botafogo TV pic.twitter.com/LyZejbZ8kU — Mais BFR (@maisbfr) September 9, 2026

صور من وصول حكيم زياش إلى ريو دي جانيرو للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع عقده مع بوتافوغو البرازيلي 🇲🇦🇧🇷 Fotos da chegada de Hakim Ziyech ao

Rio de Janeiro para realizar exames médicos, antes de assinar contrato com o Botafogo brasileiro. 🇲🇦🇧🇷 https://t.co/aIQll2x8U0 pic.twitter.com/fZiMbpAWOG — Morocco warrior 🌟🌟 (@MoroccoWa39397) September 9, 2026