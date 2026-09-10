Botafogo : le message de Hakim Ziyech aux supporters marocains (VIDEO)

A la Une

Hakim Ziyech a adressé un message aux supporters marocains après avoir rejoint le club brésilien de Botafogo lors de ce mercato estival.

Sur ses comptes officiels, le club a publié une vidéo dans laquelle le joueur s’adresse aux Marocains : «Je suis bien arrivé au Brésil. Merci pour votre amour et votre soutien. J’espère que vous continuerez à me soutenir ici, au Brésil. Je suis heureux d’y représenter le drapeau marocain. »

A noter que Hakim Ziyech s’est engagé avec Botafogo jusqu’en 2028 dans le cadre d’un transfert libre, après son départ du Wydad de Casablanca. Le Lion de l’Atlas avait quitté le club casablancais à la suite de désaccords avec ses dirigeants, ce qui l’a poussé à mettre un terme à son aventure avec les Rouge et Blanc.

H.M.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Botafogo F.R. (@botafogo)