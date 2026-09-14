Safi: la vidéo d’une femme âgée vivant dans une grotte choque la Toile

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La situation de Hasbia, une femme âgée qui vit seule dans une grotte abandonnée au douar Rkarka, relevant de la commune de Lghiate, dans la province de Safi, a suscité l’indignation de la section provinciale de l’Association nationale de défense des droits de l’Homme au Maroc. Une vidéo montrant ses conditions de vie difficiles a récemment circulé sur les réseaux sociaux et n’a pas manqué de choquer les internautes.

Dans un communiqué dont Le Site info détient une copie, l’association qualifie les images diffusées de « choquantes », compte tenu de l’âge de cette femme, de sa précarité et de son isolement.

L’organisation rappelle que la protection des personnes vulnérables relève de la responsabilité des institutions et des autorités compétentes et ne doit pas dépendre uniquement d’initiatives caritatives ou d’actions de solidarité.

Elle a ainsi appelé les autorités locales et provinciales à intervenir immédiatement afin de garantir à la sexagénaire un logement décent ainsi qu’une prise en charge médicale et sociale adaptée.

L’association réclame également l’ouverture d’une enquête administrative et sociale pour déterminer les circonstances dans lesquelles elle vit, établir si les services concernés avaient connaissance de sa situation et définir les responsabilités en cas de négligence ou de manquement avéré.

Elle a enfin demandé la réalisation d’un recensement des cas similaires dans les zones rurales de la province de Safi, soulignant que la dignité de Hasbia constitue un droit et non une faveur, et que sa protection est une responsabilité institutionnelle.

H.M.