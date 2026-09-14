La vague de chaleur se poursuit au Maroc: jusqu’à 44°C dans plusieurs villes (Alerte météo)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Un temps chaud, de fortes averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendus, lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, un temps chaud avec des températures oscillant entre 40 et 44 °C concernera, lundi, les provinces de Taounate, Fès, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Youssoufia, Sidi Kacem, Kénitra, Moulay Yacoub, Sidi Bennour, Khémisset, Rehamna, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Settat, Ouezzane, Taroudant, Khouribga et Sidi Slimane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 36 et 40 °C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Tarfaya, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, El Jadida, Safi, Meknès, Larache, Guelmim, Agadir Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Essaouira, Casablanca, Mediouna, Mohammadia et Tan-Tan.

Par ailleurs, de fortes averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages (25 à 30 mm) sont attendues, lundi de 13H à 23H, dans les provinces de Tarfaya, Assa-Zag, Midelt, Ifrane, Tan-Tan, Guelmim, Es-Semara, Boujdour, Laayoune, Oued Ed-Dahab, Aousserd et Boulemane, a ajouté la même source.

S.L.