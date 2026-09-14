Tinghir: Fouzi Lekjaa promet des mesures pour préserver le pouvoir d’achat

Dans le cadre de la campagne électorale, le Parti authenticité et modernité (PAM) poursuit sa tournée à travers le Royaume. Il a fait étape, ce dimanche 13 septembre, à Tinghir afin de présenter et d’expliquer son programme électoral.

S’exprimant devant une foule nombreuse venue assister au meeting du parti, Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du PAM, a souligné les conditions difficiles dans lesquelles les femmes, les jeunes et les personnes âgées de Tinghir font face aux défis du développement.

Lekjaa a affirmé que le PAM avait dressé un constat objectif de la situation. Il a rappelé les efforts financiers déployés au cours des cinq dernières années pour augmenter le salaire minimum, instaurer les aides sociales directes et accorder un soutien mensuel de 500 dirhams. Il a toutefois reconnu que la hausse des prix avait empêché les Marocains de ressentir pleinement les effets de ces mesures.

Le responsable politique s’est engagé à œuvrer au retour des prix des produits alimentaires de première nécessité à leur niveau antérieur aux augmentations enregistrées ces cinq dernières années. « Nous voulons également que les personnes qui en ont besoin perçoivent 1.000 dirhams. Celles qui peuvent travailler et améliorer leurs revenus doivent, quant à elles, être encouragées », a-t-il déclaré.

Abordant le secteur de l’enseignement, Lekjaa a insisté sur la nécessité de garantir une place à tous les jeunes dans le système éducatif. « Nous ne pouvons pas abandonner un jeune sous prétexte qu’il n’excelle pas dans ses études. Tout le monde doit pouvoir apprendre et bénéficier d’un accompagnement », a-t-il affirmé.

Fouzi Lekjaa s’est également attardé sur les spécificités de Tinghir, estimant que la sécurité hydrique de ses habitants nécessitait une vision stratégique capable d’en assurer la pérennité. « Au sein du parti, nous reconnaissons que le Maroc avance à deux vitesses. À Tinghir, nous n’en voyons qu’une : celle du TGV », a-t-il lancé, avant de promettre une mobilisation collective pour construire une nouvelle trajectoire de développement.

« En 2031, nous voulons un Maroc qui consolide sa place parmi les pays émergents, conformément à la vision du Roi Mohammed VI », a conclu Lekjaa.

H.M