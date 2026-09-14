Le Maroc renforce sa stratégie touristique sur le marché français

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a présenté, lundi à Paris, devant la presse française sa stratégie pour renforcer l’attractivité du Maroc dans l’Hexagone.

À la veille du salon IFTM Top Resa qui se tient dans la capitale française (15-17 septembre), le Directeur Général de l’ONMT, Achraf Fayda, a rencontré un large panel de médias français pour présenter la nouvelle stratégie de l’Office sur son premier marché émetteur, indique un communiqué de l’ONMT.

Réunissant agences de presse, télévisions, radios, presse généraliste et médias spécialisés, la rencontre intervient à un moment stratégique pour la destination, alors que la France confirme son rôle de marché clé pour le tourisme marocain et que la connectivité aérienne entre les deux pays poursuit son développement, souligne la même source.

L’ONMT entend désormais convertir le puissant intérêt des Français pour le Maroc en flux supplémentaires et en une fréquentation mieux répartie sur l’ensemble du Royaume. Pour y parvenir, l’Office mise sur une stratégie combinant promotion et commercialisation, avec un renforcement des partenariats avec les principaux prescripteurs du voyage en France mais également avec les compagnies aériennes afin de soutenir le développement de l’offre et de faciliter l’accès à la destination.

La dynamique aérienne constitue l’un des leviers majeurs de cette nouvelle phase. La saison hiver 2026-2027 sera notamment marquée par une progression notable des liaisons point-à-point entre la France et le Maroc, avec un développement particulièrement important au départ des villes de province, d’après l’ONMT.

Une évolution stratégique pour l’ONMT qui, en rapprochant directement les territoires français des différentes régions marocaines, ambitionne d’élargir le bassin de voyageurs potentiels et d’ouvrir de nouveaux marchés au sein même de la France.

« Notre enjeu est d’être là où se trouvent les voyageurs français. Le potentiel ne se limite pas à Paris et aux grandes métropoles. Le développement des liaisons depuis les villes de province crée de nouvelles opportunités pour le Maroc et pour l’ensemble de ses régions”, a expliqué M. Fayda, cité dans le communiqué.

Autre priorité affichée pour l’ONMT, sortir d’une approche concentrée sur les seules destinations les plus connues pour faire émerger un Maroc pluriel, riche de territoires et d’expériences.

Lors de sa rencontre avec la presse, M. Fayda a ainsi mis en avant les atouts de l’ensemble des régions du Royaume et leur capacité à répondre aux nouvelles aspirations des voyageurs français.

L’expérience devient le fil conducteur de la nouvelle approche promotionnelle de l’ONMT. L’ambition étant de donner au marché français davantage de raisons de choisir le Maroc, mais aussi de revenir et de multiplier les découvertes au sein d’une même destination.

À l’approche du salon IFTM Top Resa, l’ONMT passe donc à la vitesse supérieure sur le marché français. Une offensive qui combine puissance de promotion, force commerciale, développement de la connectivité et valorisation de l’ensemble des régions du Royaume.

L’ambition étant de faire du premier marché émetteur du Royaume un moteur encore plus puissant de sa croissance touristique, conclut la même source.

S.L.