Maroc-Sénégal : Walid Regragui révèle ce qu’il a dit à Brahim Diaz après le penalty raté (VIDEO)

L’ancien sélectionneur national, Walid Regragui, est revenu sur l’épisode du penalty manqué par la star marocaine, Brahim Diaz, dans les dernières minutes de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, disputée entre le Maroc et le Sénégal.

Invité du podcast « Maghreb » diffusé sur « Atheer », Regragui a évoqué plusieurs expériences et événements marquants de son parcours, notamment l’épisode du penalty manqué par Brahim Diaz dans les ultimes instants de la rencontre.

L’ancien sélectionneur a affirmé qu’il se considère comme un vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, précisant que sa décision de démissionner aurait été prise dans tous les cas après la CAN.

Regragui a également révélé les mots qu’il avait adressés à Diaz après son penalty manqué. Il a expliqué ne pas avoir reproché quoi que ce soit au joueur : « Je ne lui ai rien dit. Je lui ai simplement dit une fois : “Mon fils, ce qui s’est passé va t’apprendre beaucoup de choses et te rendre plus fort en tant que joueur. Tu dois apprendre de toutes les expériences.” »

Walid Regragui a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe nationale marocaine à l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.