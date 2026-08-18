Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur du Sénégal

L’ancien international français Patrick Vieira a été nommé sélectionneur du Sénégal et succède au Sénégalais Pape Thiaw, limogé après la Coupe du monde, a annoncé mardi la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La décision de nommer Vieira, 50 ans et né au Sénégal, est « un choix stratégique » qui « marque une nouvelle étape dans la volonté de la FSF de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en adéquation avec les ambitions sportives de notre pays », a indiqué la Fédération.

Le nouvel entraîneur des Lions de la Teranga a évolué au poste de milieu de terrain dans plusieurs clubs européens, dont Cannes (1993-novembre 1995), l’AC Milan (1995-1996), Arsenal (1996-2005), la Juventus Turin (2005-2006), l’Inter Milan (2006-janvier 2010) ou encore Manchester City (janvier 2010-juillet 2011).

Avec les Bleus, il a remporté la Coupe du monde en 1998, l’Euro en 2000, avant d’échouer en finale du Mondial-2006 contre l’Italie. Dans l’intervalle, il avait connu avec l’équipe de France en échec majeur lors de l’édition 2002, marquée par une défaite en ouverture contre… le Sénégal (1-0).

Sans club depuis novembre 2025, sa principale mission sera de redonner de redynamiser l’équipe nationale, après une Coupe du monde en Amérique du Nord ternie par une élimination jugée précoce dans le pays, en 16e de finale contre la Belgique (3-2 a.p.).

La FSF avait annoncé le 12 juillet le limogeage de Pape Thiaw, en pointant un « échec » dans cette compétition.