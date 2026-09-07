Sur Canal+, Regragui charge le Sénégal après la finale de la CAN 2025 (VIDEO)

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Walid Regragui est revenu sur les événements qui ont marqué la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, lors de sa première apparition sur Canal+.

Le sélectionneur national s’est notamment exprimé sur la décision de la CAF, le recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), mais aussi sur le comportement des joueurs sénégalais au cours d’une finale particulièrement mouvementée.

Selon Regragui, la situation reste aujourd’hui entre les mains de la justice sportive. « À l’heure actuelle, la CAF nous a attribué le titre. Et maintenant, le dossier est devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Nous attendrons la décision et nous l’accepterons telle quelle des deux côtés », a-t-il déclaré.

Le technicien marocain a toutefois regretté le délai pris par cette procédure, estimant que cette affaire aurait dû être réglée plus rapidement. « Ce qui est regrettable, c’est que la décision a été trop retardée et que les choses se règlent de manière administrative », a-t-il déploré.

Regragui est également revenu sur l’incident ayant marqué la fin de la rencontre, lorsque plusieurs joueurs sénégalais ont quitté la pelouse avant la fin de la finale. Pour lui, cette situation constitue un précédent particulièrement regrettable dans l’histoire du football africain.

« Tout le monde souhaite monter sur le podium de la remise des trophées et lever la coupe devant ses supporters. Cela ne s’est pas produit à cause d’un incident exceptionnel que nous n’avons jamais vu auparavant dans une finale continentale ou mondiale : la sortie des joueurs du terrain », a-t-il souligné.

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas estime par ailleurs que l’application stricte du règlement aurait pu avoir de lourdes conséquences pour le Sénégal. « Si les règlements avaient été appliqués à la lettre, ils auraient reçu un deuxième carton jaune et le Sénégal aurait terminé le match avec 9 joueurs », a-t-il affirmé.

Au-delà de l’aspect sportif, Regragui a surtout regretté l’image renvoyée par cette finale. « Nous avons vu des comportements indignes du rectangle vert des deux côtés », a-t-il reconnu, avant d’adresser une critique particulière au camp sénégalais.

« Je suis un peu fâché contre l’entraîneur du Sénégal, parce que nous n’avons pas donné une image honorable », a-t-il déclaré, estimant que la décision de quitter le terrain avait porté atteinte à l’image du football africain.

« La décision de se retirer a terni la réputation du football africain et donné raison à ceux qui nous critiquent et minimisent notre continent », a conclu Regragui.

Alors que le dossier est désormais devant le TAS, la polémique autour de cette finale de la CAN 2025 est donc loin d’être définitivement refermée. La décision de la juridiction arbitrale est désormais attendue pour mettre un terme à un feuilleton qui a largement dépassé le cadre sportif.

🚨 وليد الركراكي يكسر صمته في أول ظهور له عبر « Canal+ » ويتحدث عن أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال 🇲🇦🆚🇸🇳: 🎙️ « في الوقت الحالي، الكاف منحنا اللقب. والآن الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، وسننتظر القرار ونتقبله كيفما كان من كلا الجانبين. المؤسف أن القرار… pic.twitter.com/PTD1Jb6EYV — DIMA (@dimadamelio) September 6, 2026