Wydad : les supporters réclament le départ de Adil Hermach

Le Wydad de Casablanca a bouclé la Botola sur un bilan catastrophique, signant l’une des pires saisons de son histoire en termes de résultats et de performances.

Les supporters du club casablancais s’accordent désormais sur le départ d’un homme : le directeur sportif Adil Hermach, qui a également dirigé l’équipe lors des dernières rencontres de la saison.

Les fans du Wydad estiment qu’Adil Hermach porte une part de responsabilité dans cette saison désastreuse, aux côtés du président Hicham Aït Menna. Ils pointent notamment du doigt les choix effectués lors du mercato, marqués par le recrutement de plusieurs joueurs marocains évoluant en Europe, qui n’auraient pas apporté la plus-value espérée.

Pour rappel, le Wydad s’apprête à tenir une assemblée générale qui devrait être marquée par l’élection d’un nouveau comité directeur, appelé à succéder à l’actuel après sa démission. D’autres changements sont également attendus au sein de l’effectif, tandis que la direction devra trancher la question du futur entraîneur de l’équipe.

H.M.