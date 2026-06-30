OM: Habib Beye prend la porte

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympique de Marseille a annoncé, mardi, le départ de son entraîneur Habib Beye, au terme d’une saison marquée par son échec à assurer la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

« Le club a mis fin à sa collaboration avec Beye au terme d’une saison où son équipe première a terminé cinquième au classement du championnat », souligne l’OM dans un communiqué.

Arrivé en février dernier en remplacement de Roberto De Zerbi, le technicien sénégalais n’a pas réussi à atteindre les objectifs escomptés, notamment la présence au podium de Ligue 1 et la qualification en Ligue des champions. En près de six moins, Marseille s’est contenté en effet de six victoires, deux matches nuls et cinq défaites.

D’après le média sportif « L’Equipe », l’ex-entraineur du LOSC Lille Bruno Genesio va succéder au technicien sénégalais pour une période de deux ans. Il est attendu pour la reprise des entrainements prévue le 6 juillet prochain avec deux adjoints, Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos.

Qualifié pour la Ligue Europa, le club phocéen a obtenu dernièrement auprès de la Commission de contrôle des clubs professionnels (DNCG) une année supplémentaire pour endiguer ses pertes, tout en écopant d’une amende de 10 millions d’euros. S’il échoue à se conformer aux règles du fair-play financier européen, l’OM risque d’être exclu de toute compétition européenne.

S.L.