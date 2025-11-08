Nabil Baha: « Nous allons tout faire pour gagner face à la Nouvelle-Calédonie » (Mondial U17)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Nabil Baha a affirmé, samedi à Doha, que l’équipe nationale U17 est capable de présenter une meilleure prestation face à la Nouvelle-Calédonie, en match de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde de la catégorie, prévu dimanche à l’Aspire Zone à Doha.

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entraînement des Lionceaux de l’Atlas, Baha a souligné que « le plus important c’est d’avoir un message positif pour nos jeunes joueurs et qu’ils soient dans les meilleurs conditions », ajoutant qu’ « il est important de leur montrer qu’on est toujours derrière eux dans les bons et les mauvais moments. C’est important qu’ils le ressentent ».

Dans ce sens, il a indiqué que « nous croyons en ce groupe jusqu’à la fin et il ne faut pas oublier qu’ils étaient champions d’Afrique, une compétition où ils ont montré une bonne image de leurs capacités et c’est ce qu’ils vont faire face à la Nouvelle-Calédonie ».

« Les joueurs sont capables de faire beaucoup mieux que les deux précédents matchs et je suis convaincu que c’est ce qu’ils vont faire lors de ce match », a-t-il noté.

Selon lui, « les joueurs savent qu’ils doivent gagner ce match mais doivent aussi être patients pour bien le gérer », estimant qu’ « il va falloir saisir chaque occasion pour marquer et prendre l’avantage ».

Le joueur des U17, Ahmed Mouhoub a, de son côté, affirmé que « nous avons confiance dans notre capacité à faire mieux malgré les deux défaites consécutives ».

« Nous avons bien préparé ce match et nous avons effectué des analyses vidéo pour voir ce qui n’a pas marché lors du match contre le Portugal pour rectifier ce qui doit l’être », a-t-il relevé.

« Nous sommes tout à fait conscients de l’enjeu du match contre la Nouvelle-Calédonie et nous allons tout faire pour le remporter, par ce que nous sommes déterminés à montrer notre combativité lors de ce duel », a-t-il conclu.

Le Maroc affronte, dimanche, la Nouvelle-Calédonie au stade n°1 de l’Aspire Zone à Doha (14h30 GMT+1).

S.L.