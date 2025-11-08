Ismail Saibari dans le viseur d’un club anglais

West Ham souhaiterait s’attacher les services de l’international marocain Ismaïl Saibari, le joueur du PSV Eindhoven, lors du prochain mercato estival.

Selon plusieurs médias britanniques, le club londonien suit de près le milieu offensif, auteur d’un début de saison exceptionnel avec le PSV, où il a inscrit 10 buts en 16 rencontres. La tâche s’annonce toutefois difficile pour West Ham, le club néerlandais n’étant pas disposé à se séparer de son joueur, d’autant plus que plusieurs grandes écuries européennes, dont l’AC Milan et l’Olympique de Marseille, seraient également sur les rangs.

Le club anglais avait déjà tenté à plusieurs reprises d’attirer des talents marocains, sans succès, notamment Youssef En-Nesyri lorsqu’il évoluait au Séville FC, ou encore Bilal El Khannouss, finalement transféré de Leicester City à Stuttgart.

R.Z