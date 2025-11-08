Maroc-Nouvelle-Calédonie: où et quand voir le match ? (Mondial U17)

Les Lionceaux de l’Atlas doivent jouer à quitte ou double en affrontant la Nouvelle-Calédonie, dimanche au stade n° 1 de l’Aspire Zone à Doha, en match de la 3e et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde U17.

Avec deux défaites en autant de matchs, contre le Japon (0-2) et le Portugal (0-6), les protégés de Nabil Baha n’ont d’autre choix que de décrocher les trois points de la victoire et attendre les résultats des autres groupes pour espérer se qualifier au prochain tour.

Une tâche qui semble ardue mais pas impossible pour les Lionceaux de l’Atlas qui doivent se jeter corps et âme dans ce duel pour sauver leur participation à ce Mondial qatari.

Cependant, ils doivent faire face à une équipe néo-calédonienne qui a défié les pronostics en arrachant un nul blanc face au Japon, au goût d’une victoire, pour espérer se qualifier parmi les huit meilleures troisièmes équipes au prochain tour.

Nabil Baha est donc appelé à motiver ses troupes pour faire oublier la défaite face au Portugal pour aborder sereinement ce match de dernière chance.

Pour les Lionceaux de l’Atlas, ça sera donc un match de survie dans cette compétition qui n’accepte pas le partage de points, car un nul ou une défaite seront synonymes d’une élimination précoce du tournoi.

Le Portugal, déjà qualifié aux 16es de finale aux côtés de l’Argentine, l’Italie, le Brésil et la Zambie, disputera le même jour un match sans enjeux crucial pour lui face au Japon qui a émis des signes de doute face à la Nouvelle-Calédonie.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 14h30. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT, beIN Sports et la plateforme FIFA+.

S.L.