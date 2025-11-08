Real Madrid: David Alaba reprend les entraînements collectifs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, a repris l’entraînement collectif après avoir surmonté une surcharge musculaire au niveau du soléaire de la jambe droite, rapportent vendredi les médias espagnols.

Écarté des terrains lors des quatre dernières rencontres, Alaba pourrait réintégrer le groupe madrilène à l’occasion du déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, prévu dimanche pour le compte de la 12e journée de La Liga.

Le défenseur autrichien s’était blessé lors de la première période du match face à Getafe, disputé le 19 octobre dernier. Depuis le début de la saison, il n’a cumulé que 55 minutes en championnat et 90 en Ligue des champions, lors de la rencontre face au Kairat Almaty.

Le staff technique du Real Madrid espère que le joueur pourra s’entraîner de nouveau avec le groupe samedi, avant de décider de sa présence dans la liste des convoqués pour ce déplacement.

Xabi Alonso doit toujours composer avec plusieurs absences pour blessure, dont Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Ces joueurs se sont entraînés individuellement vendredi, lors d’une séance axée sur le travail tactique.

Par ailleurs, la presse espagnole rapporte que Fede Valverde a repris l’entraînement normalement, après avoir quitté le terrain d’Anfield avec une gêne à la jambe droite. Les examens médicaux effectués jeudi ont écarté toute blessure pour le milieu uruguayen.

S.L