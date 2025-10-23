Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont approuvé, lundi, une décision historique visant à passer entièrement au système de visa Schengen électronique unifié.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un effort officiel pour mettre fin aux rendez-vous et aux procédures papier accumulées qui représentaient un obstacle pour les voyageurs, renforçant ainsi les progrès de l’Union en matière de facilitation numérique des déplacements.

Ce nouveau système permettra aux personnes souhaitant entrer dans l’espace Schengen de soumettre leurs demandes entièrement en ligne, sans avoir à se rendre dans les consulats, les centres de traitement intermédiaires, ni à apposer de vignette sur leur passeport.

À ce propos, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que l’objectif était de “réduire les risques et d’alléger les charges administratives pesant sur les voyageurs”, soulignant que ce système marquera une avancée majeure dans le traitement des demandes et offrira une expérience plus fluide et plus transparente.

La décision adoptée concerne 23 États membres de l’Union européenne, ainsi que d’autres pays associés tels que la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, des destinations particulièrement prisées par les touristes. Après plusieurs années de négociations au sein du Parlement européen, le nouveau système devrait entrer en vigueur environ trois semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

N.M