Achraf Hakimi blessé: les Marocains s’en prennent à Luis Díaz

A la Une

La blessure d’Achraf Hakimi a suscité une vive inquiétude parmi les supporters marocains, qui attendent impatiemment des nouvelles concernant son état de santé après sa sortie sur blessure lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich, en Ligue des champions.

Sur la Toile, de nombreux internautes ont exprimé leur colère en s’adressant directement au joueur responsable du tacle, Luis Díaz, en commentant massivement ses publications récentes.

Les commentaires dénoncent un geste jugé « dangereux » et « irresponsable », reprochant à l’attaquant colombien d’avoir blessé Hakimi, contraint de quitter le terrain, en larmes.

Cette réaction traduit la peur des supporters marocains à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochains, craignant que le défenseur ne soit incapable d’y prendre part.

N.M.