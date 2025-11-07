Mondial U17: ce qu’a dit Nabil Baha après la débâcle face au Portugal

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Nabil Baha a indiqué, jeudi à Doha, que l’équipe nationale des moins de 17 ans a manqué d’intensité dans le jeu et d’audace face au Portugal, en match de la 2e journée du groupe B de la Coupe du monde de la catégorie, disputé au terrain n° 8 de l’Aspire Zone à Doha.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la défaite des Lionceaux de l’Atlas face au Portugal (0-6), Baha a indiqué que « les joueurs étaient conscients de l’importance de ce match pour la suite de leur parcours au Mondial et qu’il fallait donner un autre visage que celui face au Japon ».

Analysant la prestation de l’équipe nationale, il a souligné que « dès les premières minutes de jeu, on n’a pas réussi à gagner un seul duel (…)», ajoutant que le groupe « a, d’habitude, plus de personnalité et demande le ballon pour jouer un bon football ». « Aujourd’hui, beaucoup de joueurs n’avaient pas leur empreinte sur le match », a-t-il regretté, reconnaissant que « ce n’est pas que de la faute des joueurs, j’ai aussi ma part de responsabilité comme entraîneur ».

Selon le coach, « il va falloir qu’on se reprenne sur le dernier match et c’est à nous maintenant de parler aux joueurs et de leur expliquer l’importance du prochain match », estimant qu’ « il faut retrouver l’intensité dans le jeu et la grinta pour se ressaisir ».

Le prochain match des Lionceaux de l’Atlas les opposera à la Nouvelle-Calédonie dimanche au terrain n° 1 de l’Aspire Zone.

S.L.