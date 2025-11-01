Parking souterrain en plein cœur de Casablanca: les travaux se poursuivent (VIDEO)

Les travaux de construction d’un nouveau parking souterrain au cœur de Casablanca se poursuivent. Ce projet d’envergure, situé dans le “Triangle des Hôtels”, comptera deux niveaux en sous-sol.

La société Casa-Transports avait annoncé, il y a plusieurs semaines, une série d’appels d’offres liés à ce chantier baptisé. Ces marchés concernent notamment les travaux de terrassement, le contrôle topographique ainsi que la supervision des opérations extérieures.

Les premières étapes consistent à effectuer des reconnaissances de terrain et des opérations topographiques précises, afin de définir l’emplacement exact des différents éléments de construction.

Implanté dans un secteur stratégique, à proximité de l’ancienne médina, le parking sera entouré de plusieurs hôtels connus de la métropole.

En plus de ce chantier, la capitale économique prévoit la réalisation de trois autres parkings souterrains dans les quartiers Maarif, Casa-Anfa et Roches Noires. À terme, ces quatre projets offriront plus de 2.000 places supplémentaires de stationnement, un renfort essentiel face au manque criant d’espaces en surface, accentué par l’expansion du réseau de tramway et de busway dans la métropole.

H.M.