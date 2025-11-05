Blessure d’Achraf Hakimi : le verdict est tombé !

Blessé à la cheville gauche lors du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (2-1), Achraf Hakimi souffre d’une grosse entorse sans fracture, ont confirmé les premiers examens médicaux.

Le latéral marocain présente une atteinte des ligaments internes de la cheville, une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains entre six et huit semaines. Un coup dur pour le joueur du Paris Saint-Germain, dont la saison 2024 s’achève prématurément.

Cette indisponibilité prolongée fait planer le doute sur la présence de Hakimi au début de la Coupe d’Afrique des nations 2025, que le Maroc accueillera à partir du 21 décembre. Le défenseur espère être remis à temps pour disputer “sa” CAN, un rendez-vous particulièrement attendu par les supporters marocains.

N.M.