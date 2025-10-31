Maroc
A la Une

Joie à Casablanca : Danses et chants après la décision de l’ONU sur le Sahara marocain (VIDEO)

Rédaction M31 octobre 2025 - 22:17

La ville de Casablanca a vibré de joie et d’enthousiasme ce vendredi, suite à l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution renforçant la position du Maroc sur le Sahara.

Dans les rues, les habitants se sont rassemblés spontanément, brandissant drapeaux, posters du Roi Mohammed VI et affiches aux couleurs nationales, partageant ainsi un moment de fierté et d’unité. Vidéo.


