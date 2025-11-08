Lions de l’Atlas: la presse néerlandaise réagit à la première sélection d’Anas Salah-Eddine

Par LeSiteinfo avec MAP

La presse néerlandaise se fait largement l’écho de la première convocation du défenseur du PSV Eindhoven, Anas Salah-Eddine, au sein de la sélection nationale marocaine de football.

Le quotidien De Telegraaf rapporte que le latéral gauche a été appelé pour la première fois en équipe du Maroc afin de participer aux matchs amicaux contre le Mozambique et l’Ouganda, prévus respectivement les 14 et 18 novembre.

Né à Amsterdam, Salah-Eddine, qui avait disputé l’Euro 2020 avec les Pays-Bas des moins de 21 ans, avait annoncé le mois dernier son intention de poursuivre sa carrière internationale sous les couleurs marocaines, rappelle le grand tirage néerlandais.

Pour sa part, Voetbal International souligne que le sélectionneur national, Walid Regragui, s’était réjoui dès octobre de la décision du joueur de rejoindre les Lions de l’Atlas et n’a pas tardé à lui offrir une place dans le groupe pour la prochaine fenêtre internationale.

Le média revient sur le parcours d’Anas Sala-Eddine, précisant que le latéral gauche, formé à l’Ajax et ayant fait ses débuts professionnels au FC Twente puis à Enschede, a été prêté cette saison par l’AS Rome au PSV Eindhoven.

Abondant dans le même sens, Algemeen Dagblad (AD) estime, de son côté, que Salah-Eddine se sentira rapidement à l’aise au sein de la sélection marocaine, où il retrouvera plusieurs visages familiers notamment son coéquipier du PSV Ismaël Saibari, le milieu de terrain de Feyenoord Oussama Targhalline, ainsi que les anciens joueurs d’Eredivisie Noussair Mazraoui et Sofyan Amrabat.

Le quotidien note que Salah-Eddine, qui possède également la nationalité néerlandaise, reste théoriquement éligible pour les Oranje tant qu’il n’a pas disputé de match officiel avec le Maroc.

ESPN indique, pour sa part, que Salah-Eddine remplace dans la liste marocaine Souffian El Karouani, le latéral d’Utrecht, au moins pour cette trêve internationale, rappelant que le joueur du PSV, longtemps membre des sélections néerlandaises de jeunes, a obtenu fin octobre l’autorisation de la FIFA pour changer de nationalité sportive.

Enfin, Voetbal Primeur relève que Salah-Eddine a pu rejoindre immédiatement la sélection marocaine après ce feu vert de la FIFA, estimant que cette convocation s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc à partir de la mi-décembre.

S.L.