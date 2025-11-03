Météo : les températures vont baisser au Maroc (DMN)

Houcine Youaabed, le chef du service de communication à la Direction générale de la météorologie, a assuré que le temps au Maroc connaîtra, à partir de ce lundi, quelques changements, marqués notamment par une baisse des températures et des vents modérés accompagnés de poussières locales.

Dans une déclaration à Le Site info, Youaabed a précisé que le début de la semaine sera globalement stable, avec un temps calme sur l’ensemble du pays. Des bancs de brume se formeront localement sur les côtes nord et sud, ainsi que sur le littoral méditerranéen et le nord de l’Oriental durant la nuit.

Des vents modérés à parfois forts souffleront sur les provinces du Sud et les côtes du centre, soulevant par endroits des poussières. Les températures maximales atteindront entre 35 et 41°C dans l’extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes, 29 à 34°C sur les pentes sud-est et l’intérieur du Souss, 14 à 20°C dans l’Atlas et le Rif, et 21 à 28°C dans le reste du pays.

Mardi, le temps restera stable, avec la persistance de brumes matinales et nocturnes sur les côtes nord et sud, le littoral méditerranéen et le nord-est du pays. Des vents relativement forts sont attendus dans la région de Tanger. Les températures minimales varieront entre 4 et 11°C sur l’Atlas, le Rif et les reliefs de l’Est, 12 à 18°C ailleurs, et jusqu’à 26°C dans les provinces du Sud.

Les températures diurnes, quant à elles, connaîtront une hausse notable sur le Saïs, les plateaux de phosphate et Oulmès, les plaines du nord et du centre, la région du Souss, le nord-ouest des provinces sahariennes et l’Oriental, alors qu’un léger recul sera observé sur le reste du territoire.

Mercredi, les conditions resteront globalement stables, bien que le Rif occidental et le nord-ouest du pays pourraient connaître un ciel partiellement nuageux avec de faibles pluies éparses en soirée. Des vents assez forts souffleront localement sur le sud de l’Oriental, le Rif et les plaines situées à l’ouest de l’Atlas.

Entre jeudi et dimanche, le nord-ouest du Royaume, la région du Saïs et les zones montagneuses de l’Atlas connaîtront un ciel partiellement nuageux, avec possibilité de brume et de bruine locale sur les côtes atlantiques. Les températures devraient baisser légèrement jeudi et vendredi, avant de remonter progressivement au début de la semaine suivante.

K.Z. (avec N.M.)