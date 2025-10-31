Pourquoi les prix du poulet ont baissé au Maroc

Les prix du poulet ont enregistré, jeudi, une baisse à Casablanca, atteignant 13 dirhams le kilo dans les fermes avicoles, tandis qu’ils varient entre 13 et 13,50 dirhams sur les marchés de gros.

Dans les commerces de détail, notamment chez les « riacha », le kilo se vend actuellement à environ 15 dirhams.

Interrogé par Le Site info, Khalid Rabṭi, responsable communication à la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, a confirmé que les prix du poulet ont nettement reculé ces dernières semaines, en raison de plusieurs facteurs ayant contribué à la diminution des niveaux de vente.

Selon lui, cette baisse s’explique principalement par une offre abondante face à une demande en recul, mais aussi par la baisse des prix de la viande rouge, qui a réduit la pression sur la viande blanche.

Rabṭi a également souligné que l’amélioration des conditions climatiques a favorisé la stabilité du cycle de production, entraînant une hausse des volumes disponibles sur le marché et, par conséquent, une diminution des prix à la consommation.

H.M.