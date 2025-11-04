Un Wydad-Barça en décembre ? Ce que l’on sait

Le Wydad de Casablanca pourrait affronter le FC Barcelone en décembre prochain, à l’occasion de la trêve internationale coïncidant avec les fêtes de fin d’année et la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Selon nos informations, le Wydad figure sur la liste des clubs pressentis pour disputer un match amical face aux Catalans.

Le journal espagnol Mundo Deportivo confirme que le Barça a reçu deux propositions pour des rencontres amicales en décembre : la première au Pérou, à forte dimension financière, et la seconde au Maroc, plus intéressante sur les plans sportif, logistique et économique.

Le média précise que le club catalan se montre particulièrement ouvert à l’idée de jouer au Maroc, un pays proche géographiquement qui permettrait un aller-retour dans la même journée, en à peine deux heures de vol. À l’inverse, le déplacement vers l’Amérique du Sud serait jugé trop éprouvant par l’entraîneur allemand Hansi Flick, qui souhaite éviter toute fatigue inutile à ses joueurs.

Cependant, plusieurs obstacles pourraient compromettre la tenue du match Wydad–Barça. D’abord, le coût élevé de cette rencontre, estimé à près de 40 millions de dirhams, pèserait lourd sur les finances du club casablancais. Ensuite, l’indisponibilité des grands stades marocains, récemment rénovés en prévision de la CAN 2025. Les stades de Casablanca, Tanger, Rabat, Marrakech et Agadir étant déjà mobilisées pour la compétition, il serait compliqué d’y organiser un match amical avant le coup d’envoi du tournoi continental.

A.M. (avec N.M.)