Hakim Ziyech au Wydad, Sofiane Boufal au Raja ?

En réussissant à enrôler Hakim Ziyech, le Wydad de Casablanca a frappé un grand coup sur le marché des transferts, marquant une véritable montée en puissance du football national.

Selon une source proche du Raja de Casablanca, la signature de Ziyech au WAC exerce désormais une pression sur les dirigeants des Verts, invités à réagir avec un transfert de prestige. Plusieurs voix se sont élevées, en effet, appelant à recruter un ancien international marocain, idéalement un joueur ayant participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La même source indique que les appels, dans ce sens, se multiplient depuis la transformation du Raja en société sportive, ce qui lui confère une marge de manœuvre financière plus importante.

Par ailleurs, une partie du public rajaoui a exprimé son souhait de voir Sofiane Boufal rejoindre le club.

M.A.