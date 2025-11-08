Mondial U20 : le père de Mohamed Ouahbi se confie après le sacre des Lionceaux

La chaîne Youtube Tof+ a consacré une émission spéciale à Mohamed Ouahbi, en présence de son père, afin de rendre hommage au sélectionneur national et à son staff belge, tout en revenant sur les coulisses du parcours historique des Lionceaux lors de la Coupe du monde U20.

Sous la direction de Mohamed Ouahbi, le Maroc a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe du monde des moins de 20 ans, un exploit exceptionnel pour le football national.

Moment fort de l’émission : la présence du père du sélectionneur, fidèle à l’image élégante et soignée que son fils avait déjà évoquée, arborant un costume impeccable et une cravate assortie. Interrogé sur le souvenir le plus marquant du parcours de son fils, le père de Ouahbi a confié que la victoire contre la France avait été, pour lui, le moment le plus intense. « J’étais allongé dans mon lit et je suivais le match Maroc–France avec beaucoup de tension. Cette victoire a été un moment historique pour moi », a-t-il confié.

Quant aux raisons profondes qui font de ce succès face aux Bleus un souvenir si particulier, il a préféré garder le mystère. « Je ne vous en dirai pas plus », a-t-il simplement répondu.

Le père du sélectionneur a également exprimé sa joie après la victoire contre le Brésil. « Nous leur avons rendu la pareille. Je n’ai jamais oublié ce qui s’est passé lors du Mondial 1998 en France, quand le match nul entre le Brésil et la Norvège nous avait éliminés », a-t-il rappelé avec émotion.

