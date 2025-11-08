Sport

Jeux de la solidarité islamique: les Lions de l’Atlas sont en demi-finale (Futsal)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 novembre 2025 - 13:30
Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale marocaine de futsal s’est qualifiée pour les demi-finales de la 6è édition des Jeux de la solidarité islamique, après avoir battu, samedi à Riyad, son homologue afghane 4-0, en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe B.

Les buts des protégés de Hicham Dguig ont été inscrits par Soufiane El Mesrar et Bilal El Bakkali, auteur d’un triplé.

Suite à ce résultat, l’équipe marocaine consolide sa place en tête du groupe B avec 7 points.

Le Maroc affrontera, dimanche, en demi-finale, le deuxième du groupe A.

Le Maroc est représenté aux Jeux de la solidarité islamique par une délégation composée de 76 sportifs


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 novembre 2025 - 13:30


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page