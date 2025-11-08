Jeux de la solidarité islamique: les Lions de l’Atlas sont en demi-finale (Futsal)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale marocaine de futsal s’est qualifiée pour les demi-finales de la 6è édition des Jeux de la solidarité islamique, après avoir battu, samedi à Riyad, son homologue afghane 4-0, en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe B.

Les buts des protégés de Hicham Dguig ont été inscrits par Soufiane El Mesrar et Bilal El Bakkali, auteur d’un triplé.

Suite à ce résultat, l’équipe marocaine consolide sa place en tête du groupe B avec 7 points.

Le Maroc affrontera, dimanche, en demi-finale, le deuxième du groupe A.

Le Maroc est représenté aux Jeux de la solidarité islamique par une délégation composée de 76 sportifs