Mondial U17: le Maroc peut encore croire à la qualification

La sélection nationale conserve encore une mince chance de qualification pour le second tour de la Coupe du monde U17, qui se déroule actuellement au Qatar, malgré un début de compétition difficile.

Battus à deux reprises, 2-0 face au Japon puis 6-0 contre le Portugal, les Lionceaux de l’Atlas occupent la dernière place du groupe B avec zéro point. Cependant, tout n’est pas encore perdu. Le règlement du tournoi prévoit la qualification des huit meilleurs troisièmes parmi les douze groupes que compte la compétition. Une configuration qui laisse une fenêtre d’espoir aux Marocains, à condition de s’imposer largement lors de leur prochain match face à la Nouvelle-Calédonie, tout en améliorant leur différence de buts.

Cette rencontre revêt donc une importance capitale : seule une victoire par un large score pourrait permettre aux jeunes Marocains de se hisser dans le classement des meilleurs troisièmes et d’accéder ainsi au tableau des 32 équipes qualifiées pour les phases à élimination directe.

Pour rappel, le format de cette Coupe du monde U17 réunit 48 sélections, réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient directement, rejoints par les huit meilleurs troisièmes.

À l’heure actuelle, le Maroc ne figure pas parmi ces huit équipes virtuellement qualifiées. Sa dernière chance passera donc par une victoire éclatante contre la Nouvelle-Calédonie, combinée à des résultats favorables dans les autres groupes.

A.I. (avec N.M.)