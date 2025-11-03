Maroc
Huile d’olive : le litre bientôt à 50 dirhams ?

Rédaction N3 novembre 2025 - 16:10

Les prix de l’huile d’olive ont connu une légère baisse à Casablanca par rapport à l’année dernière, le litre se vendant actuellement à 80 dirhams dans les commerces.

Selon plusieurs professionnels interrogés par Le Site info, les tarifs devraient continuer à reculer au cours des prochains mois, en raison de l’abondance de la production attendue cette saison. Les premières estimations font en effet état d’une bonne récolte, contrastant avec celle de l’an passé, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les prix de l’huile d’olive sur le marché national.

Les acteurs du secteur prévoient ainsi une baisse notable des prix cette année, liée à la forte production locale et à la diversification des sources d’approvisionnement au niveau international. Le prix du litre pourrait ainsi descendre jusqu’à 50 dirhams dans les mois à venir.

K.Z

 


