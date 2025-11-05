Nabil Baha: « Il faudra montrer plus de grinta pour battre le Portugal » (Mondial U17)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national des moins de 17 ans, Nabil Baha, a affirmé, mercredi à Doha, que l’objectif prioritaire des Lionceaux de l’Atlas est de décrocher la victoire face au Portugal, lors du match de la 2e journée du groupe B du Mondial de la catégorie, prévu jeudi au stade n°8 de l’Aspire Zone (13h30 GMT+1).

« Le match contre le Portugal ne sera pas facile, mais nos joueurs ont les capacités pour l’emporter », a déclaré Baha à la presse en marge de la séance d’entraînement de l’équipe nationale, à la veille de cette confrontation.

Il a, à cet égard, ajouté que le Onze national dispose de joueurs de qualité capables de faire la différence et de « montrer sur le terrain de quoi ils sont réellement capables » après la défaite concédée face au Japon (2-0) lors de la première journée.

Le technicien marocain a souligné qu’il faudra « montrer davantage d’envie et de grinta pour battre le Portugal, une équipe qui joue avec intensité et possède des attaquants talentueux », mettant l’accent sur la nécessité de « les stopper dans leur élan et de prendre l’avantage dès que possible ».

Tout en reconnaissant que le match sera « compliqué », Baha a fait observer que « l’équipe a bien préparé la rencontre sur le plan tactique et procédé à une analyse vidéo détaillée pour permettre aux joueurs d’identifier les points forts et les points faibles de l’adversaire ».

De son côté, le défenseur de l’équipe nationale U17, Bilal Soukrat, a affirmé que les Lionceaux de l’Atlas aborderont cette rencontre « avec une grande volonté et détermination pour obtenir un résultat positif ».

« Nous avons bien préparé ce match avec le staff technique et nous donnerons tout pour décrocher les trois points de la victoire », a-t-il conclu.

S.L.