Météo: retour des pluies au Maroc, les villes concernées

Houcine Youaabed, le chef du service de communication à la Direction générale de la météorologie, a indiqué que la météo au Maroc connaîtra un changement au cours de cette semaine, avec quelques averses éparses attendues dans le nord du pays, notamment dans la région du Rif et sur la façade méditerranéenne.

Dans une déclaration à Le Site info, le responsable a précisé qu’à partir de ce mardi, le ciel restera partiellement nuageux sur le nord, avec possibilité de quelques gouttes de pluie, tandis que des vents relativement forts continueront de souffler sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes, accompagnés localement de nuages de poussière.

Youaabed a ajouté qu’avec l’approche d’une dépression atmosphérique, des pluies sont attendues dans le nord-ouest et le Rif, accompagnées de vents forts sur certaines zones montagneuses et côtières du nord, notamment mercredi et jeudi.

Enfin, le responsable a souligné qu’en fin de semaine, le temps restera instable dans le nord, avec un risque d’averses faibles et localisées, et une légère baisse des températures. Cette situation météorologique s’explique principalement par la présence d’une dépression atlantique près des côtes occidentales de l’Europe, favorisant l’infiltration de masses d’air humide vers le nord du Maroc à travers la Méditerranée et l’océan Atlantique, ce qui provoquera des pluies éparses sur le Rif et le nord du pays.

Ces pluies concerneront les villes de Rabat, Mohammedia, Casablanca, Berrechid, Settat, El Jadida, Safi, Essaouira, Fès, Meknès, Taounate, Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Moulay Bousselham, Larache, Assilah, Tanger, Tétouan, M’diq, Fnideq, Oujda et Figuig.

K.Z. (avec N.M.)