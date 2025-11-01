Ismail Saibari tape dans l’œil de plusieurs clubs européens

L’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Ismail Saibari, auteur d’un début de saison exceptionnel.

Selon des médias sportifs, le club phocéen a mis le nom du Lion de l’Atlas sur sa short-list prioritaire en vue du prochain mercato, dans l’optique de renforcer son entrejeu avec un profil puissant et créatif.

Malgré les arrivées d’Arthur Vermeeren, d’Angel Gomes et de Matt O’Riley, l’OM peine encore à trouver l’équilibre recherché dans l’animation du milieu. Le profil de Saibari, à la fois technique, percutant et efficace devant le but, séduit particulièrement la direction sportive marseillaise.

Sous contrat avec le PSV jusqu’en juin 2029, le joueur formé à Anderlecht ne sera toutefois pas facile à recruter. En plus de Marseille, plusieurs clubs européens suivent de près son évolution, notamment Brighton et Brentford en Angleterre, ainsi que le Real Betis et le FC Séville en Espagne.

Cette saison, Saibari affiche des statistiques impressionnantes : 10 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues. L’international marocain, régulièrement décisif, a marqué contre l’Ajax, Excelsior, le Bayer Leverkusen et Naples, signant même un triplé face au Feyenoord.

H.M.