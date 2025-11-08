Le Barça pourrait bientôt retrouver le Spotify Camp Nou

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone pourrait retrouver son stade mythique, le Spotify Camp Nou, dès le 22 novembre prochain, à l’occasion du match de la 13e journée de La Liga face à l’Athletic Club de Bilbao, a indiqué vendredi le directeur des opérations de l’Espai Barça, Joan Sentelles.

Dans une déclaration à la chaîne Esport3, Sentelles a précisé que les travaux de rénovation permettront d’accueillir à cette date jusqu’à 45.400 spectateurs.

« L’objectif est d’être prêts pour la rencontre face à l’Athletic. Dès que la licence 1B sera délivrée, nous ouvrirons la tribune latérale, ce qui offrira une capacité équivalente à celle de l’Estadi Olímpic », a-t-il souligné.

Actuellement, le Barça dispute ses matchs à domicile à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, dont la capacité avoisine les 50.000 places. Le retour au Camp Nou marquera ainsi une étape importante dans le vaste projet de modernisation des infrastructures du club, mené dans le cadre du programme Espai Barça (Espace Barça).

Dans une seconde phase, le club catalan prévoit d’augmenter la capacité du stade à 62.000 spectateurs avant la fin de l’année. À terme, une fois les travaux achevés, le nouveau Camp Nou pourra accueillir jusqu’à 105.000 supporters, confirmant son statut de plus grand stade d’Europe.

S.L