Graham Potter n’est plus l’entraîneur de West Ham

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club anglais de West Ham, avant-dernier de Premier League, a annoncé le départ immédiat de l’entraîneur Graham Potter, près de neuf mois après son arrivée.

« Les résultats et les performances enregistrés au cours de la seconde moitié de la saison dernière et au début de la saison 2025/26 n’ont pas répondu aux attentes », a écrit le club dans un communiqué.

Le club de l’est de Londres n’a récolté que trois points durant les cinq premières journées, une victoire à Nottingham Forest (3-0) survenue entre quatre défaites.

« Le conseil d’administration estime qu’un changement est nécessaire afin d’aider l’équipe à améliorer sa position en Premier League aussi vite que possible », a ajouté le club.

Le limogeage de l’entraîneur anglais de 50 ans survient deux jours avant un déplacement à Liverpool pour affronter Everton en clôture de la 6e journée de championnat.

Ancien entraîneur de Brighton et Chelsea, notamment, Potter a été nommé en janvier 2025 par West Ham. Il avait signé un contrat de deux ans et demi.

S.L