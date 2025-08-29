L’OM accélère pour recruter Nayef Aguerd avant la fin du mercato

L’Olympique de Marseille est passé à la vitesse supérieure dans l’espoir de finaliser la signature de l’international marocain Nayef Aguerd avant la clôture du mercato estival, prévue pour lundi soir.

Selon le site Foot Mercato, l’ancien international marocain Mehdi Benatia, aujourd’hui directeur du football à l’OM, travaille aux côtés de la cellule de recrutement pour tenter de boucler l’opération d’ici la fin du week-end.

Aguerd a entamé la saison avec West Ham United, en difficulté en ce début d’exercice, tandis que Sunderland manifeste également un intérêt pour l’attirer dans les dernières heures du mercato.

La saison passée, le défenseur marocain a disputé 36 rencontres sous le maillot de la Real Sociedad, où il évoluait en prêt. Aguerd connaît bien le championnat de France, puisqu’il s’y est illustré auparavant avec le Stade Rennais, après avoir porté les couleurs de Dijon. En Ligue 1, il a joué 91 matchs, inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives.

Des discussions ont été entamées entre l’OM et West Ham, et les derniers jours du marché des transferts devraient être décisifs pour l’avenir d’Aguerd.