Le Real Madrid met un terme à la polémique Vinicius

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a affirmé vendredi que la polémique née de la réaction de Vinicius Junior lors du Clasico face au FC Barcelone est désormais « close », précisant qu’aucune sanction ne sera prise à l’encontre de l’attaquant brésilien.

Remplacé à la 72e minute du match remporté (2-1) par les Merengues, Vinicius Junior avait manifesté sa colère en regagnant directement les vestiaires, un geste largement relayé par les médias espagnols. Le joueur s’était ensuite excusé mercredi sur son compte X, exprimant ses regrets et reconnaissant que sa passion pouvait parfois « dépasser les limites ».

« Nous avons eu une réunion avec le staff et les joueurs mercredi. Vinicius a parlé avec sincérité et du fond du cœur. Pour moi, cette affaire est close depuis ce jour-là », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.

Le technicien basque a écarté toute mesure disciplinaire, saluant la « réaction courageuse » de son N.7 et assurant que le groupe restait « uni et concentré sur le terrain ».

« Nous sommes tous dans le même bateau et nous ramons dans la même direction. L’équipe pense désormais uniquement à ses objectifs », a-t-il conclu, à la veille du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Valence pour la 12e journée de Liga.

S.L.