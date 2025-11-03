Ligue des champions: mauvaise nouvelle pour le Real Madrid avant son déplacement à Liverpool

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ailier argentin du Real Madrid, Franco Mastantuono, manquera le déplacement de son équipe à Liverpool mardi en Ligue des Champions en raison d’une pubalgie, a annoncé lundi le club espagnol.

« Après les examens réalisés ce jour sur notre joueur Franco Mastantuono par les services médicaux du Real Madrid, une pubalgie a été diagnostiquée. Il est en attente d’évolution », a indiqué le club madrilène dans un communiqué.

Recruté cet été en provenance de River Plate pour un montant de plus de 63 millions d’euros, Mastantuono, 18 ans, manquera également la rencontre de Liga prévue dimanche prochain sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Le jeune Argentin, qui rejoint Dani Carvajal, David Alaba et Antonio Rüdiger à l’infirmerie madrilène, fera l’objet d’un suivi quotidien avant une éventuelle reprise de l’entraînement collectif.

Considéré comme l’un des grands espoirs du football sud-américain, Mastantuono s’était distingué samedi en disputant l’intégralité de la victoire du Real face à Valence (4-0) en championnat.

S.L.