CAN 2025, défense des Lions, Hakim Ziyech… Les points à retenir de la conférence de Walid Regragui

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a mis l’accent, vendredi à Salé, sur l’importance de l’union autour de la sélection marocaine de football pour remporter la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 décembre au 18 janvier prochains au Maroc, soulignant que le public sera le « grand atout » des Lions de l’Atlas lors de cette compétition.

« Les joueurs veulent entrer dans l’histoire. Il faut avoir la mentalité des gagneurs. L’état d’esprit doit changer. Nous disputerons la meilleure CAN possible », a déclaré Regragui lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales face au Mozambique et à l’Ouganda.

Le coach national a appelé à « avoir confiance dans le travail de la Fédération royale marocaine de football et du staff technique », relevant que le public marocain constituera un « grand atout » des Lions de l’Atlas lors de la CAN. Concernant la programmation des deux matches amicaux à Tanger, derniers tests avant la CAN, le sélectionneur national a indiqué que le Grand Stade de Tanger figure parmi les meilleurs du continent, précisant que « le public du Nord du Royaume est connu pour son amour du football ».

Évoquant le choix des adversaires, Regragui a précisé que les options étaient limitées, « d’autant plus que plusieurs grandes équipes africaines, comme le Nigeria, le Gabon, la RD Congo et le Cameroun, disputeront les barrages de qualification au Mondial 2026 en novembre ».

Regragui a, par ailleurs, reconnu que la charnière centrale en équipe nationale reste un point d’interrogation. « Nous n’avons jamais pu aligner la même défense centrale. On ne peut pas gagner la CAN uniquement avec des jeunes. Il faut des joueurs expérimentés qui connaissent l’environnement et le poids de l’équipe nationale », a-t-il soutenu.

Dans ce sens, il a qualifié de « logique » le retour de Romain Saïss, sociétaire d’Al-Sadd au Qatar, à la sélection eu égard à son expérience et à son poids au sein de l’équipe.

« Nous allons nous adapter. Nous avons réalisé 14 clean sheets en 18 matchs, ce qui montre que nous n’avons pas de craintes au niveau de la ligne défensive », a-t-il assuré.

Le sélectionneur national est également revenu sur le sacre historique de l’équipe nationale U20 au Mondial du Chili, qualifiant ce titre d’ »extraordinaire ». « C’est un message fort au monde entier. L’essentiel désormais est que les joueurs composant la sélection des moins de 20 ans retrouvent leur place en club. Ils peuvent prétendre à une place en équipe A, ils ne sont pas loin », a-t-il déclaré.

Sur un autre registre, le technicien national s’est dit heureux du retour à la compétition de Hakim Ziyech, désormais joueur du Wydad de Casablanca. « Un joueur de la trempe de Ziyech représente une plus-value pour la Botola Pro D1 », a-t-il estimé, citant également d’autres internationaux revenus au pays, tels qu’Abdelhamid Kaouthari, Mounir Mohamedi et Nordin Amrabat.

Walid Regragui a convoqué 27 joueurs pour les deux matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, prévus respectivement les 14 et 18 novembre au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre des préparatifs à la CAN Maroc-2025.

Cette liste est marquée par le retour de Romain Saïss, ainsi que des attaquants Soufiane Rahimi et Sofiane Diop, la première convocation du joueur du PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine, et l’absence d’Achraf Hakimi, blessé. Le Maroc évoluera dans le groupe A de la compétition, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.

SL.