La durée d’absence d’Oussama El Azzouzi est connue

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif de l’AJ Auxerre Oussama El-Azzouzi, qui souffre d’une entorse à la cheville gauche, sera indisponible jusqu’au 20 novembre, après la trêve internationale, a indiqué vendredi l’entraineur du club de Ligue 1, Christophe Pelissier.

L’international marocain de 24 ans (6 sélections) est « toujours absent à cause d’une douleur à la cheville », a assuré Pelissier lors d’une conférence de presse, exprimant l’espoir de « pouvoir le récupérer après la prochaine fenêtre internationale ».

Dernier au classement de Ligue 1, l’AJ Auxerre sera également privé de l’attaquant Lasso Coulibaly, blessé à une cheville, lors du déplacement crucial de l’équipe dimanche à Angers.

« Comme on le craignait, Coulibaly sorti à la 43e minute contre l’OM samedi dernier (0-1), souffre d’une sérieuse entorse de la cheville avec un ligament abîmé », a affirmé le coach, précisant que l’avant-centre « ne sera pas opéré, mais sera indisponible pendant quatre à six semaines ».

Prêté à Auxerre durant le mercato estival par le club italien de Bologne, où il est sous contrat jusqu’en 2027, Oussama El-Azzouzi compte à son palmarès une Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans.

Après 11 journées de championnat, le milieu marocain n’a fait que quatre apparitions en raison notamment d’une blessure à la cuisse et de douleurs cervicales.

S.L.