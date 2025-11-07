Wydad: Hakim Ziyech réunit joueurs et staff autour d’un dîner

Hakim Ziyech a convié les joueurs et le staff du Wydad de Casablanca à un dîner dans un célèbre restaurant de Casablanca, jeudi soir, en guise de remerciement pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée au club.

Les membres de l’équipe se sont réunis dans un restaurant situé sur le boulevard Driss Slaoui, non loin de la corniche de Ain Diab, dans une ambiance conviviale et fraternelle. L’international marocain a tenu à inviter l’ensemble des joueurs, ainsi que le staff technique et médical, et même quelques dirigeants du club, apprend-t-on.

Actuellement, Hakim Ziyech s’entraîne au complexe « Wellness » de Bouskoura, suivant un programme strict élaboré avec le préparateur physique du Wydad et son propre coach, dans l’optique d’un retour sur les terrains dans les plus brefs délais.

R.Z.