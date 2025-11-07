Le Real Madrid privé de Tchouaméni

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain français du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, sera indisponible pendant environ trois semaines en raison d’une blessure musculaire à la jambe gauche, a annoncé jeudi le club madrilène.

« Après les examens réalisés ce jour sur notre joueur Aurélien Tchouaméni, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée », a précisé le Real Madrid sur son site officiel.

L’international français s’était plaint de douleurs à l’issue du match perdu face à Liverpool (1-0) et manquera les prochaines rencontres de Liga face au Rayo Vallecano et à Elche. Il pourrait effectuer son retour à temps pour la cinquième journée de la Ligue des champions, prévue le 26 novembre contre l’Olympiakos en Grèce.

Avec un total de 1.224 minutes disputées depuis le début de la saison, Tchouaméni est le troisième joueur le plus utilisé par l’entraîneur madrilène, derrière Álvaro Carreras (1.252) et Kylian Mbappé (1.310).

S.L.