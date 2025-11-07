Romain Saiss de retour en sélection : Walid Regragui s’explique

Walid Regragui s’est expliqué sur la convocation de l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, pour les matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, prévus les 14 et 18 novembre à Tanger, soulignant que cette décision s’imposait en raison de plusieurs contraintes au niveau de la défense.

«Je suis Saïss depuis un moment. Je me suis rendu au Qatar et j’ai assisté à la rencontre entre Al-Sadd et Al-Ahli. Il est prêt physiquement et mentalement », a déclaré Regragui lors de la conférence de presse tenue ce vendredi au Complexe Mohammed VI de Maâmora.

«Nayef Aguerd a ressenti des douleurs lors du dernier match de l’Olympique de Marseille, Chadi Riad manque de rythme après une longue absence, Abdelkabir Abqar est blessé avec Getafe, tandis que Jawad El Yamiq souffre également d’un pépin physique en Arabie saoudite. Quant à Adam Masina, il a perdu sa place de titulaire à Torino en raison d’une blessure, et Achraf Dari ne s’est pas encore remis de ses problèmes récurrents. Dans ces circonstances, la convocation de Saïss reste logique. Son expérience et son leadership sont des atouts précieux pour le groupe », a conclu le sélectionneur national.

N.M.