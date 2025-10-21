La pelouse du stade Mohammed VI à bout de souffle avant le derby WAC-Raja

La pelouse du stade Mohammed V de Casablanca subit une forte pression à l’approche du derby entre le Wydad et le Raja, prévu le mercredi 29 octobre dans le cadre de la 5ᵉ journée de la Botola.

Le complexe accueillera en effet plusieurs rencontres en l’espace de quelques jours. Le mardi 28 octobre, une rencontre amicale opposera la sélection féminine marocaine à celle de Haïti, à 19h30, soit moins de 24 heures avant le coup d’envoi du derby casablancais.

Avant cela, le Wydad de Casablanca recevra Asante Kotoko le vendredi prochain à 20h, pour le match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.

Le lendemain, samedi, le Raja affrontera l’Olympique Dcheira, toujours sur la pelouse du complexe Mohammed V, pour le compte de la 6ᵉ journée de la Botola.

Ainsi, quatre matchs seront disputés sur le même terrain en moins de six jours. Pendant ce temps, la Sonarges poursuit des travaux d’entretien dans certaines zones de la pelouse, avant la fermeture prévue du stade pour des travaux de maintenance approfondis.

Le gazon « Bermuda », adapté aux climats chauds, sera remplacé par du « Ray Grass », mieux adapté aux saisons automnale et hivernale. Une fois les travaux terminés, le stade sera remis à la Confédération CAF, un mois avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

N.M.

.