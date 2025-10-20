Polémique autour du fromage au Maroc : l’ONSSA apporte des précisions

Après la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos évoquant la présence d’additifs alimentaires dans le fromage à tartiner et le fromage fondu, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) est sorti de son silence pour clarifier la situation.

Dans un communiqué, l’ONSSA a précisé que l’utilisation des additifs mentionnés dans ces vidéos — à savoir le carraghénane (E407), le phosphate tricalcique (E341) et le polyphosphate (E452) — est autorisée conformément à la réglementation en vigueur au Maroc pour la fabrication du fromage, y compris le fromage à tartiner et le fromage fondu.

L’Office a ajouté que l’usage de ces additifs est également autorisé par le Codex Alimentarius, ainsi que par les législations en vigueur dans l’Union européenne, au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs autres pays.

Il convient de noter que le fromage fondu et le fromage à tartiner contenant ces additifs sont également commercialisés sur le marché européen. De plus, les établissements producteurs de fromage disposant d’un agrément sanitaire délivré par l’ONSSA font l’objet de contrôles réguliers conformément à la loi.

L’ONSSA a enfin assuré que le fromage contenant ces additifs alimentaires, lorsqu’il est fabriqué dans des établissements agréés par l’Office, ne présente aucun danger pour la santé du consommateur.