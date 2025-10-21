Ligue des champions: le PSV corrige Naples

Par LeSiteinfo avec MAP

Le PSV Eindhoven a infligé une lourde défaite à Naples (6-2), mardi soir en Ligue des Champions, dans un match marqué par deux buts spectaculaires des internationaux marocains Ismaël Saibari et Couhaib Driouech.

Le milieu offensif Ismaël Saibari a signé le deuxième but du PSV à la 38e minute, d’une superbe action individuelle, conclue après un dribble sur le gardien napolitain. En fin de match, son compatriote Couhaib Driouech, entré en jeu à la 85e minute, a scellé le score à 6-2 d’une frappe imparable dans la lucarne (89e).

Dominants tout au long de la rencontre, les hommes de Peter Bosz ont su faire parler leur créativité offensive grâce notamment à Dennis Man, auteur d’un doublé (54e, 80e) et Ricardo Pepi qui a trouvé le chemin des filets à la 87e minute.

Naples, réduit à défendre en seconde période, n’a pu compter que sur un doublé de Scott McTominay pour sauver l’honneur (31e, 86e).

Avec cette large victoire, le PSV affiche ses ambitions européennes et confirme la progression constante de ses deux internationaux marocains, désormais incontournables dans le système offensif de Peter Bosz.

S.L.