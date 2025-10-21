Mondial U20: Othmane Maamma, Yasser Zabiri et Gessime Yassine encensés aux USA

Par LeSiteinfo avec MAP

La chaîne de sport américaine ESPN a fait l’éloge, mardi, des joueurs de la sélection marocaine de football vainqueur de la Coupe du monde U-20 au Chili, soulignant que des jeunes talents comme Othmane Maamma, Yasser Zabiri et Gessime Yassine figurent parmi les « superstars » à même de marquer la scène footballistique africaine au cours de la prochaine décennie.

Dans un article sur son site internet, le média US relève d’emblée que Maamma a amplement mérité le ballon d’or du tournoi, emboîtant ainsi le pas à de grands joueurs qui ont brillé lors de cette compétition et marqué l’histoire du ballon rond mondial comme Diego Maradona et Lionel Messi.

Lors de la finale remportée haut la main face à l’Argentine (2-0), le jeune prodige du club anglais Watford s’est acquitté d’un « rôle central » dans le système de jeu des Lionceaux de l’Atlas, note l’auteur de l’article, ajoutant que Maamma a su maintenir « la menace » et la pression dans le camp de l’équipe adverse.

Débordant de créativité et s’appuyant sur ses compétences techniques, le jeune marocain “a constamment démontré la qualité qui a incité Watford à le recruter en provenance du club français Montpellier”, indique-t-il, notant que Maamma se démarque aussi par sa confiance et sa capacité à briser les lignes adverses, notamment face à des sélections redoutables comme l’Espagne, le Brésil et les Etats-Unis.

Un autre jeune talent qui a gagné ses titres de noblesse lors de cette grand-messe footballistique n’est autre que Yasser Zabiri, héros de la finale face à l’Albiceleste, fait observer ESPN, relevant que grâce à ses performances, en particulier son doublé en finale, lui ont valu le prix de deuxième meilleur joueur de la compétition. Il est aussi devenu le premier africain à inscrire deux buts en finale du Mondial U20.

La chaîne américaine relève en outre que ce jeune joueur, qui évolue au championnat portugais sous les couleurs de Famalicao, a également signé de belles performances, notamment contre l’Espagne, le Brésil, la Corée du Sud et la France.

Élu meilleur joueur de la finale, Zabiri est parvenu à briser le record de trois réalisations inscrites par son compatriote Mouhcine Iajour lorsque la sélection marocaine s’était qualifiée, pour la première fois, en demi-finale de la même compétition disputée aux Pays-Bas en 2005.

Pour ESPN, le superbe coup franc de Zabiri face à l’Argentine fut l’un des moments les plus marquants du tournoi, ajoutant que plusieurs clubs internationaux vont à coup sûr concurrencer pour s’attacher les services de cet attaquant talentueux lors du prochain mercato.

Parmi les autres joueurs qui ont contribué de manière “exceptionnelle” au sacre marocain au Chili figure Gessime Yassine, auteur d’un doublé et trois passes décisives lors du tournoi.

Le sociétaire du club français Dunkerque a signé une performance “magnifique” sur les deux flancs, démontrant les qualités qui lui ont valu d’être nominé pour le prix du jeune joueur en Ligue 2 la saison dernière, relève le média, notant que Yassine se distingue par sa capacité de jouer dans les espaces restreints et de dribbler avec maestria, outre sa maîtrise confiante du ballon.

“Yassine est l’un des nombreux joueurs extrêmement talentueux de cette équipe marocaine, aux côtés du défenseur central Ismail Baouf et du milieu de terrain Yassine Khalifi, qu’il faut aussi surveiller au cours des années à venir”, conclut ESPN.

S.L