Wydad-Asante: où et comment se procurer les billets ?

Le Wydad de Casablanca a lancé la vente des billets de son match contre Asante Kotoko SC, prévu vendredi prochain au stade Mohammed V, dans le cadre du match retour des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF.

Le prix des billets a été fixé comme suit :

60 DH pour les gradins découverts,

150 DH pour les tribunes latérales couvertes (zones 2 et 3),

250 DH pour les tribunes « Premium »,

400 DH pour la tribune VIP,

2000 DH pour la loge VVIP.

La vente s’effectue via la plateforme électronique officielle du Wydad. Le retrait des billets débutera mardi, de 10h à 19h30, dans les points suivants : Complexe Mohammed V, stade Père Jégo, stade Roches Noires et le centre d’accueil de Bourgogne, et ce jusqu’à jeudi prochain.

Un point de retrait unique est réservé aux détenteurs des billets à 400 DH et 2000 DH : la boutique du Wydad, située au complexe Mohammed Benjelloun et à Maârif.

Le jour du match, les billets pourront être retirés au stade Roches Noires et à la boutique du Wydad, de 10h à 16h.

Rappelons que le Wydad a décroché une précieuse victoire, dimanche à Accra, face à Asante Kotoko (0-1) grâce à un but du Congolais Joseph Bacasua.

N.M