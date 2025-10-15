Les prix du poulet chutent à Casablanca

Les marchés de vente en gros de volailles à Casablanca ont connu une baisse notable du prix du poulet après une période de hausses successives qui avaient fortement pesé sur les consommateurs.

Cette diminution représente un soulagement relatif pour de nombreux citoyens, qui dépendent largement de la viande blanche comme principale source de protéines animales, surtout dans un contexte de hausse persistante des produits alimentaires de base.

Dans ce cadre, Aboubakr Jaber, membre de l’Association nationale des éleveurs de poulet de chair, a indiqué que le prix du poulet à la ferme varie actuellement entre 12 et 13 dirhams le kilo.

Dans une déclaration à Le Site info, Jaber a expliqué que cette baisse s’explique principalement par une offre abondante dans les élevages et une augmentation de la production à la suite d’un nouveau cycle d’élevage. Cette surabondance s’est répercutée directement sur les grands marchés, où le prix de vente ne dépasse pas 13,50 dirhams le kilo.

Il a souligné que le prix de vente au détail pour le consommateur ne devrait pas excéder 15 à 16 dirhams le kilo, appelant à respecter cette fourchette afin de garantir un prix équitable et raisonnable, à l’abri de toute spéculation injustifiée.

Les citoyens, de leur côté, ont exprimé leur satisfaction face à cette baisse des prix de la viande blanche, y voyant une bouffée d’air frais dans un contexte marqué par la cherté persistante de nombreux produits alimentaires de base. Ils ont également appelé à un contrôle régulier du marché pour assurer la stabilité des prix et prévenir toute spéculation susceptible de les faire remonter à leurs niveaux antérieurs.