Walid Regragui pose une condition avant les deux prochains amicaux

La sélection nationale devrait retrouver son public le mois prochain à l’occasion de la dernière trêve internationale avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Selon une source de Le Site info, Walid Regragui a posé une condition concernant les deux prochains matchs amicaux. Le sélectionneur souhaite que les deux rencontres soient disputées au stade Moulay Abdellah de Rabat, et non dans une autre ville ou un autre pays.

Cette décision vise à habituer les joueurs à ce stade, qui accueillera toutes les rencontres du Maroc durant la CAN 2025.

Alors que le match contre l’Argentine semble de plus en plus compromis, Regragui attend désormais de connaître l’identité des deux équipes qui affronteront les Lions de l’Atlas. Selon plusieurs sources, la Mauritanie figure parmi les sélections pressenties pour affronter le Maroc lors de cette trêve internationale.

M.A.